التعليم تعلن آليات التقديم لطلاب الدمج للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات التقديم لطلاب الدمج للعام الدراسي الجديد 2022/2023، التي يختص بها قبول طلاب من أصحاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

ووفقا للمنشور الصادر من مديريات التربية والتعليم عبر محافظات الجمهورية، ينتهي تقديم الطلبات لطلاب الدمج من خلال مديريات التعليم في 30 نوفمبر 2022، على أن يتقدم ولى الأمر سواء الأب أو الأم بطلب رسمي لذويه، يحصل من خلاله على قرار الولاية التعليمية للطفل.

تعرف على آليات التقديم لطلاب الدمج للعام الدراسي الجديد

وفقا للقواعد المُعممة من التربية والتعليم، يتقدم ولي الأمر تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب، كشف ذكاء يكون فيه مُعدل الذكاء أقل من 60 لـ75 درجة، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

بعدها تقوم لجنة مشكلة من كل مُديرية تعليمية بفحص المستندات، وحال سلامتها القانونية وصحتها يتسلم ولى الأمر الطالب خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية بالمجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي، إذ يصدر وقتها التقرير من اللجنة الطبية، مُبين نوع الإعاقة ونسبة الذكاء الخاصة بالطالب ذوي الإعاقة البسيطة.

وبعد الحصول على التقرير الطبي والتقدم به للمديرية التعليمية، تقوم المديرية بإعداد كشف موضحا به أسم الطالب ومدرسته، والإدارة التعليمية ونوع الإعاقة مع وضع أى ملاحظات طبية أخرى تخص الحالة، وإرسال قائمة لكل مدرسة بأسماء الطلاب.

حالات التحويل لطلاب الدمج للعام الدراسي الجديد

ووفقا لمنشور التعليم، فمن يرغب من طلاب الدمج التحويل من مدرسة أخرى، فتتشرط التعليم خضوع الطالب لاختبار من الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، وموافقة مدير المدرسة الراغب الطالب في الإنتقال إليها قبل إقرار المديرية موافقتها.