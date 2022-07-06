«التعليم العالي»: موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات لم يحدد بعد

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، لم يحدد موعده حتى الآن، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بتحديد الموعد خلال إحدى اجتماعاته الدورية المقبلة، وما ينشر عن تحديد موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات 2023 عبر السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة، إذ تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات يجرى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن العام المقبل سيكون مستقرا عن الأعوام الماضية بشأن حدة أزمة فيروس كورونا.

دخول عدد من مؤسسات التعليم الجديدة للخدمة

وأشارت إلى أن العام الدراسي المقبل يشهد دخول عدد من مؤسسات التعليم الجديدة للخدمة بمختلف المحافظات، وكذلك إضافة كليات وبرامج دراسية تتماشى مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في خطتها للتنمية المستدامة.

العمل بنظام الساعات المعتمدة

وفي السياق ذاته، اختتمت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، وإعلان بعضها نتائج عدد من الكليات خاصة الكليات ذات الأعداد القليلة، والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، لتسدل الستار عن العام الدراسي الماضي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة على الالتزام بالتعليمات والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.