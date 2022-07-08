«نتفليكس» تحصل على حق عرض فيلم «La Favorite» لـ جوني ديب في فرنسا

يواصل النجم الأمريكي جوني ديب العمل على فيلم فرنسي جديد يعيده إلى السينما مرة أخرى بعد فترة من الغياب، بعنوان «La Favorite» للمخرجة مايوين، والذي يجسد من خلاله شخصية الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، ويستمر التصوير خلال الصيف على مدار 3 أشهر في عدد من المواقع التاريخية من بينها قصر فرساي.

وبجانب الإخراج، تشارك الممثلة والمخرجة الفرنسية مايوين في بطولة الفيلم أمام جوني ديب، حيث تقوم بدور الكونتيسة جان دو باري آخر حبيبات لويس الخامس عشر، ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في السينمات الفرنسية خلال العام المقبل.

جوني ديب يصور مشاهده في «La Favorite» على مدار 3 أشهر في فرنسا

وكشف مصدر داخل الفيلم، إن الفيلم ليس من إنتاج شبكة «نتفليكس»، كما تردد، لكنها رخصت لبث الفيلم في فرنسا فقط بعد أن يكمل مدة عرضه السينمائية في البلاد لمدة 15 شهرًا، وبالتالي الفيلم لا يعتبر من أفلام نتفليكس الأصلية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

سيمثل فيلم «La Favorite» أول دور تمثيلي رئيسي لـ «ديب»، منذ فيلم أندرو ليفيتاس لعام 2020 بعنوان «Minamata»، وهو فيلم عن مصور الحرب دبليو يوجين سميث.

جوني ديب: رغبت في كشف الحقيقة بغض النظر عن النتيجة

فاز جوني ديب بمحاكمة تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، في يونيو الماضي، وتم إلزامها بدفع 10.35 مليون دولار كتعويضات «10 ملايين دولار كتعويضات و350 ألف دولار كتعويضات عقابية»، بعد أن قضت هيئة المحلفين بأنها تشوه سمعة ديب عندما كتبت مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018 يشير إلى مزاعمها السابقة بشأن العنف المنزلي.

وكتب ديب في بيان عقب الحكم: «من البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة.. قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا».