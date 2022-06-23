جوني ديب في جولة غنائية مع فريق «Hollywood Vampires» بألمانيا.. 6 عروض

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب لجولة غنائية جديدة في أوروبا بمشاركة الفرقة الموسيقية «Hollywood Vampires»، والتي تضم نجوم موسيقى الروك مثل جو بيري وأليس كوبر وتومي هنريكسن، وذلك في 6 عروض بألمانيا ولوكسمبورج، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاء تحديد موعد الجولة بعد ما ألغيت في مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفقا للبيان الصادر عن الفرقة «ظللنا نحاول تحقيق ذلك، ولكن لسوء الحظ بسبب عدم اليقين بشأن قيود السفر بسبب فيروس كورونا، فإن هذا غير ممكن».

جونب ديب يستعد لطرح ألبوم «18» مع جيف بيك في 15 يوليو

ويتجه جوني ديب في الفترة الحالية إلى الموسيقى وذلك بعد ما ظهر بجانب عازف الجيتار جيف بيك في عروضه الحية، خلال الجولة في أوروبا قبل حكم محاكمته في دعوى قضائية ضد الزوجة السابقة أمبر هيرد، انضم ديب منذ ذلك الحين إلى بيك مرة أخرى في سلسلة من العروض في أوروبا حتى تنتهي الجولة في 25 يوليو في باريس.

تعاون «بيك» و«ديب» في ألبوم جديد بعنوان «18» المقرر طرحه في 15 يوليو المقبل، وتم إصدار الأغنية الأولى بعنوان «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr»، وهي الأغنية التي كتبها ديب تكرم الممثلة السينمائية الأمريكية هيدي لامار التي توفيت عام 2000 عن عمر يناهز 85 عامًا، وتعتبر واحدة من أغنيتين كتبها «ديب» للمشروع، والأخرى أغنية «Sad Motherfuckin».

جيف بيك يكشف سبب رغبته في تقديم ألبوم غنائي مع جوني ديب

وقال عازف الجيتار جيف بيك إنه ذهل عندما سمع أغنية «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» قبل ثلاث سنوات، من جوني ديب، موضحا: «هذه الأغنية هي أحد الأسباب التي جعلتني أطلب منه أن يصنع ألبومًا معي».