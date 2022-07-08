تعرف على معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها

تناول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر وأحد علماء الأزهر الشريف، معني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها، وذلك في تسجيل صوتي عبر يوتيوب، موضحا أن التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتسبيح قول سبحان الله.

معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها

وبخصوص موضوع معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها، قال الشيخ عطية صقر، إن التلبية تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وبن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته ومعنى يهل يرفع صوته بالتلبية فهي مشروعة بإجماع العلماء لكن ما هو مدى مشروعيتها؟.

حكم التلبية

وواصل «صقر» حديثه عن معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها، موضحا أن الفقهاء اختلفوا في حكمها وفي وقتها فقال الشافعي وأحمد إنها سنة ويستحب اتصالها بالإحرام فلو أحرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه، وقال الحنفية إن التلبية وما يقوم مقامها كالتسبيح شرط لصحة الإحرام فمن أحرم ولم يلبي ولم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له، والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم.

وقت التلبية

وبعد استعراض

وعن وقت التلبية، قال «صقر» إنه يبدأ بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة وهذا رأي جمهور العلماء، ومالك يقول تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج، وقال أحمد لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها.

معنى لبيك اللهم لبيك

وقد ورد في معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحكمها وصيغتها، التي جاءت كالتالي «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» بأنها عبارة عن ذكر محبب، إذ أنَّ التلبية نوع من أنواع الذكر، كما أنها قد تعد كلمة إجابة.