حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 2 حتى 8 يوليو 2022.. قرارات واجتماعات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو 2022، الذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير:

أنه جرى إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت 9 يوليو 2022، حتى يوم الخميس 14 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

والموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، وفقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وهي: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، والموافقة على قيام جامعتي بني سويف والدلتا التكنولوجيتين بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ«السادات- بنى سويف- أسيوط- برج العرب»، لاستخدامها فى استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين.

- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحري 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة.

تخصيص أراضي أملاك دولة

كما تضمنت القرارات أيضا، وفقاً للتقرير الموافقة على مد فترة التعاقد للاستشاري المبرمج «مدير مشروع بيت مصر»، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادي ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالإيجار الأسمى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.

كما وافق على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، إذ تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، إلى جانب اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.

والإحاطة ببدء الإجراءات، استعدادا لتشغيل نشاط منخفض التكاليف «أير سفنكس»، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوي لعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، سفنكس، والقاهرة، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية «مرحبا»، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات- مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاما لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.

بالإضافة إلى الموافقة على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين من الشركات المتخصصة فى المنظومة الذكية لإدارة المخلفات، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، بمدينة شرم الشيخ.

اجتماعات عقدها رئيس الوزراء

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، إذ أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، بحضور اللواء وزير التنمية المحلية، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة إجراءات توفير السلع الاستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزى، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المصدرة.

إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحى الشامل، إذ أكد أن الهدف هو تذليل أى عقبات، ودفع العمل فى مراحل المشروع المختلفة لسرعة توفير الخدمة للمواطنين، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وعبر تقنية «فيديو كونفرانس» محافظ بورسعيد.

متابعة جهود النهوض بقطاع الصناعة

بالإضافة إلى ما سبق، أورد التقرير عقده اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لـ100 إجراء، الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعد أول وزير المالية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار، في عدد من القطاعات، بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية،

وأكد أن الهدف إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق أو بحق الانتفاع، دون تحقيق أى ربح منها، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشملت الاجتماعات أيضا، اجتماع لاستعراض المخطط العام لمشروع «العلمين ريفييرا» السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، إذ أكد على العمل على جذب المزيد من المشروعات السياحية فى المدينة لسرعة تنميتها، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه لمتابعة المشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة شركة «إنكوم»، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، إذ تمت مناقشة عدد من الملفات مثل الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، وأبرز نتائج اللجنة العليا المشتركة المصريةـ الجزائرية، وأنظمة التحول الرقمي بوزارة المالية.

التحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

كما ترأس اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة، إذ أكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات في إجازة عيد الأضحى، والتعامل بشدة مع أي تعد على الأراضي الزراعية، بحضور وزير التنمية المحلية، بجانب اجتماع لمتابعة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، إذ أكد أهمية مثل هذه الاجتماعات فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة، بحضور وزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلي الجهات المعنية.

فضلاً عن اجتماع لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزيري الخارجية، والبيئة، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

كما عقد اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي مثل مشروعات الطاقة النظيفة، ومحطة الضبعة النووية وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد احتفالية الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة «جسور»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلي الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلي الجهات المعنية الأخرى، ومختلف أجهزة الدولة.

كما هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تقدم بأسمى أصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام، وتهنئة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ عبر بهذه المناسبة المباركة عن تقديم أصدق التمنيات القلبية لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجرى استعراض تقرير بشأن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو 2022، إذ أكد أن الحكومة حريصة على دعم دور المنظومة للتواصل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم.

متابعة الجهود الطبية

وفي السياق ذاته، تضمنت الأنشطة أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2022، من خلال التقرير المقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزيرة الثقافة، حول نتائج الدورة الثانية من «جائزة الدولة للمبدع الصغير» لعام 2022، التى تحظى برعاية قرينة رئيس الجمهورية، للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، كما اطلع على نسخ من أعمال الفائزين بفروع الجائزة المتنوعة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد لقاء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إذ أشاد بالشراكة المتميزة مع البنك والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

فضلاً عن لقاء مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبو ظبي، والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والمدير التنفيذي بشركة أدنوك.

بالإضافة إلى لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ أكد مواصلة جهود الدولة فى ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجى للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.