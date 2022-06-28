هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟ تعرف على قرار مجلس الوزراء

هل الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟ سؤال يتردد كثيرًا خاصة مع بدء العد التنازلي لاقتراب موعد ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي اعتبرتها الدولة إجازة رسمية احتفالًا بذكرى الثورة، مثلها مثل الإجازات الرسمية الوطنية.

قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر

وردًا على التساؤلات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع المصري، تستعرض «الوطن»، القرار الرسمي الذي صدر بشأن هذا اليوم، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار يوم الخميس المقبل 30 يونيو 2022 إجازة رسمية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وفي سياق ذلك أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة قرارًا، باعتبار يوم الخميس 30 يونيو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قرر منح العاملين بالدولة وقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والقطاع الخاص، إجازة بأجر يوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

شروط الحصول على إجازة بأجر كامل

وجاء صدور قرار وزير القوى العاملة، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لضوابط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يتيح للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، الحصول على إجازة بأجر كامل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة المختصة.

وفي ضوء مواد قانون العمل ونصوص مواده، الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، يجوز لصاحب العمل بمنشآت القطاع الخاص، تشغيل العامل يوم الخميس 30 يونيو، بشروط وضوابط محددة، حيث أجاز القانون ذلك لكل أيام الإجازات الرسمية.

ومن بين الشروط التي حددها قانون العمل 12 لسنة 2003، لتشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية لحاجة العمل إليه، أن يقوم صاحب العمل باحتساب عمل العامل لديه في يوم الإجازة الرسمية بمثلي الأجر الأساسي، مهما كان عدد أيام الإجازات التي سيقوم العامل بالحضور للعمل خلالها.