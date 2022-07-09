الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة: فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وجاء نص خطبة الجمعة كالتالي: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والدين من قبلكم لعلكم تتقون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وأكدت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أنه لا شك أن فرائض الإسلام تحمل في مضامينها قيما جامعة، ومعاني أخلاقية سامية؛ ذلك لأن الإسلام ربط جميع العبادات بمكارم الأخلاق، بل أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الغابة الأسمى من بعثته ورسالته هي إتمام صالح الأخلاق ومكارمها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

وأضافت أنه ما من فريضة شرعها الإسلام إلا ولها أثر يظهر على سلوك الفرد في سموه الأخلاقي إذا أداها على الوجه المراد، بل أن هذا الأثر يتعدى الفرد إلى المجتمع وينعكس أثره عليه، ففي شأن الصلاة بين القرآن الكريم أن الغاية منها غرس الفضائل، وتقويم السلوك، وتزكية النفوس، حيث يقول الحق سبحانه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أشار الوحي الكريم إلى أثر إقامة الصلاة على مواقيتها في تعزيز قيمة احترام الوقت، حيث يقول الحق سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما توعد الشرع الشريف من لا يدركون حقيقة الصلاة فيتصفون بسوء الأخلاق، ويمنعون الخير عن الناس بالعذاب الأليم، حيث يقول سبحانه: فويل للمصلين* الدين هم عن صلاتهم ساهون* الذين هم براءون* ويمنعون الماعون.

مقاصد الصوم والزكاة

وتابعت: وأما الزكاة فمن مقاصدها تأكيد معاني التكافل والتراحم، وتطهير النفس وتزكيتها من البخل والشح، وضغائن الأحقاد، حيث يقول الحق سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، وقد حذر الإسلام المزكي والمتصدق من المن والأذى والرياء، وجعل تلك الأدواء من مبطلات العبادة، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

كما جاء في خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أن الصوم غايته الكبرى تحقيق تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الدين من قبلكم لعلكم تتقون، كما أنه يعود المسلم الصبر ومحاسن الأخلاق، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرو قائلة أو شاتمة، فليقل: إني صائم، أما من لا يعرف حقيقة الصيام، ولا يحقق الغاية منه فليس له من ثواب صيامه نصيب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش.

خطبة الجمعة القادمة: الإسلام ليس مجرد طقوس

واستكملت: ومما لا شك فيه أن الحج يغرس في النفوس الفضائل الحميدة، والأخلاق الكريمة، ولا يؤتي الحج ثمرته المرجوة ولا يكون مبرورا يعود الحاج منه كيوم ولدته أمه، إلا إذا اجتنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال، حيث يقول الحق سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وقت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واثقون يا أولي الألباب، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

وتابعت: على أننا نؤكد أن الإسلام ليس مجرد طقوس لا ثمرة لها، ولا علاقة لها بالواقع، فيخرج المصلي من صلاته ليغش ويحتكر، ويؤذي جاره، أو يكذب أو يخون أو يخلف العهد أو الوعد أو يرجع الحاج من حجة إلى ما كان عليه من التقصير، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المفلس الحقيقي يوم القيامة حين قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هذا، وقدف هذا، وأكل مال هذا، فيقعد، فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أحد من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم، امرأة تعرف بكثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال: هي في النار.

وذكرت له امرأة تعرف بقلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها؛ فقال: هي في الجنة.