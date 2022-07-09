لو عايز تعرف حسابك على «فيسبوك ماسنجر» اتهكر ولا لأ.. إليك الطريقة

يمتلك تطبيق FACEBOOK Messenger أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ما يجعله هدفًا مثيرًا للقراصنة، حيث يبحث المحتالون باستمرار عن طرق جديدة لخداعك لمنحهم حق الوصول إلى حسابك، وهذا هو سبب أهمية البقاء على اطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه من المهم أيضًا أن يكون لديك كلمة مرور قوية لمنع تخمينها، وهذا لأن الوقوع في يد المتسلل يمكن أن يكون ضربة مزدوجة خطيرة، حيث لن يدخلوا فقط إلى Messenger الخاص بك، بل إلى حسابك الرئيسي على Facebook أيضًا.

وأضاف الموقع أن هناك بعض العلامات التي توضح للمستخدمين ما إذا كان قد تم تعرضهم للاختراق أم لا على ماسنجر، وفيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها.

الدردشات المؤرشفة

بمجرد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، فمن المرجح أن يذهب للأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنه الآن قادر على التظاهر بأنه أنت.

وإحدى الطرق التي يمكن للمتسللين من خلالها إبقاء مساراتهم مغطاة هي مراسلة شخص ما وأرشفة الدردشة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية، لذلك عليك التحقق من أرشيف ماسنجر الخاص بك، فقط انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد الدردشات المؤرشفة من القائمة، حيث سترى الرسائل القديمة مخفية.

تحقق من وجود جهات اتصال جديدة لا تعرفها

ستحاول حسابات البريد العشوائي إضافتك طوال الوقت، طالما أنك لا تقبلها، فلا ينبغي أن تظهر على صفحة Messenger الرئيسية الخاصة بك.

إذا رأيت شخصًا لا تعرفه من القائمة، فقد يشير هذا أيضًا إلى متسلل يستخدم حسابك.

رقم جوال ليس لك

يمكنك إضافة رقم هاتفك المحمول إلى Facebook Messenger حتى تتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق، ولكنه يسمح لك أيضًا بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهي طريقة رائعة للمتسللين للاحتفاظ بأنفسهم في حسابك.

ويمكنك التحقق من أرقام الهواتف التي تمت إضافتها في تطبيق Messenger على الهاتف المحمول، من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم الانتقال إلى رقم الهاتف المحمول، وحدد إدارة أرقام الهواتف المحمولة وابحث عن أي أرقام لا تعرفها، وإذا كان هناك أي منها، يمكنك إزالتها.