طريقة التخلص من الإشعارات الوهمية لرسائل «ماسنجر».. اعرف الخطوات

تطبيق «ماسنجر» هو تطبيق المراسلة على الهاتف المحمول المستخدم للتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك على «فيس بوك»، ويشكو بعض المستخدمين من خلل واضح يشير إلى أن لديك رسالة غير مقروءة على Facebook Messenger، دون معرفتك بذلك أو رؤيتها.

وقال موقع «إكسبرس»، إن تطبيق Facebook messenger، يرسل أحيانًا تنبيهًا يفيد بأن المستخدذمين لديهم رسالة غير مقروءة، لكن الإشعار لن يختفي عند فتحه، ولا يساعد النقر فوق رمز التطبيق، حيث ينتهي الأمر بالمتأثرين بإعادة توجيههم إلى واجهة بلا رسائل.

كيفية مسح إشعار Facebook Messenger

ولمسح الإشعار والتنبية الخاص بوجود رسالة غير مقروءة اتبع الخطوات التالية:

- ابدأ بفتح متصفح على سطح المكتب وليس على هاتفك.

- بعد ذلك انتقل إلى Facebook.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

- ثم في حقل التنقل الأيمن.

- انقر على رابط Messenger.

- يجب أن ترى الرسالة غير المقروءة على الجانب الأيسر، مشار إليها بنص بخط عريض.

- اضغط الآن على الرسالة وسيقوم Facebook Messenger بوضع علامة عليها كمقروءة.

- وعقب ذلك قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Facebook للجوال ولن ترى رمز الرسالة غير المقروءة بعد الآن.

- يمكن لمستخدمو فيس بوك إرسال طلبات Messenger للاتصال، وعند الاتصال، سيرسل Facebook رسالة تؤكد أن حساباتك متصلة وأنك قادر على مراسلة بعضكما البعض.

إشعارات Facebook سبب خلل شارة الرسائل غير المقروءة

ووفق موقع «إكسبرس»، فتشير الأدلة القصصية إلى أنّ أكثر الرسائل غير المقروءة شيوعًا هي هذه الأنواع من الرسائل، وبعد مراجعة رسائلك، تأكد من الانتباه بعناية لتلك الرسائل ووضع علامة عليها كمقروءة، إذ غالبًا ما تكون إشعارات نظام Facebook هذه سبب الخلل الذي يتسبب في ظهور شارة الرسائل غير المقروءة على تطبيق Facebook للجوال، أو يكون سبب هذه المشكلة المزعجة هو استخدام ردود الأفعال على الرسائل على Facebook.

فعندما يرد مستخدم على رسالة بعلامة «رائعة» أو وجه مبتسم، على سبيل المثال ، يسجلها Facebook Messenger كإجابة، وهي الآن رسالة غير مقروءة، لذلك حتى رمز المشاعر البسيط يمكنه إنشاء رسالة غير مقروءة، ما يؤدي إلى تشغيل شارة الرسالة غير المقروءة في تطبيق Facebook للجوال.

وعندما تنتقل إلى المحادثة على الهاتف المحمول، فإنّ مشاهدة هذا «الإشعار» لا يُسجّل على أنه قراءة الرسالة، ويؤدي هذا إلى بقاء الشعور في حالة غير مقروءة، ما يؤدي إلى تكرار رمز الرسالة الجديدة مرارًا وتكرارًا.