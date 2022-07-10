مع بدايتها.. ما حكم صيام أيام التشريق؟ أمين الإفتاء يجيب

بدأت اليوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم الـ11 من ذي الحجة وحتى اليوم الـ13 من ذي الحجة، ويقضي الحجاج هذه الأيام الثلاثة في مشعر منى، ولهذا يسمى اليوم الأول من هذه الأيام الثلاث بيوم القر، لأن الحجاج يقرون في منى خلال اليوم، فضلا عن رمي الجمرات .

صيام أيام التشريق

وهو من الأيام المستحب فيها عمل الخير، ويفكر البعض أحيانا في صيام هذه الأيام أو بعضا منها، ويتسائل بعض العباد عن حكم صيامها في الشريعة الإسلامية، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أوضح أنه لا يجوز شرعا أن يصوم العباد في أيام التشريق.

أيام الصيام فيها مكروه

وقال أمين الفتوى أن أيام التشريق الثلاثة هي من الأيام التي يحرم فيها الصيام، كما أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام هذه الأيام، حيث ورد عن نبيشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ للَّهِ عزَّ وجلَّ»، أخرجه مسلم وأبو داود.

كما أوضح أن أيام التشريق كأيام عيد الفطر المبارك، أي أن صيامها مكروه ولا يؤجر عليها المسلم، بل إنها قد تكون إثمًا، وهو ما أكده الأزهر الشريف أيضا في إحدى منشوراته.