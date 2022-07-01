قنوات تكبيرات العيد.. بداية من وقفة عرفات وحتى أيام التشريق

أيام قليلة أصبحت تفصل جموع المسلمين في كل بقاع الأرض، عن موعد وقفة عرفات، حيث يصعد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج التي تعتبر أعظم فرائض الإسلام، والأحب إلى قلوب المسلمين، وعيد الأضحى المبارك، ولهذا تشهد عمليات البحث بشكل متواصل، عن قنوات تكبيرات العيد، وهي ستكون القنوات السعودية على تردادتها المختلفة، بداية من يوم وقفة عرفات حتى أيام العيد الأربعة، حيث يستكمل الحجيج شعائر الحج خلال أيام التشريق.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، بشكل يومي ومتواصل، تنشر خلال السطور التالية تردد قنوات تكبيرات العيد خلال وقفة عرفات وأيام التشريق الثلاثة، في ظل استعداد المسلمون، لمشاهدة هذه الشعائر الدينية، خلال بث مباشر لصعود الحجاج جبل عرفات وكل شعائر الحج، والاستماع للخطبة في بث مباشر للقناة.

قنوات تكبيرات العيد

تعتبر القنوات السعودية بكل أنواعها، هي التي تنقل كل شعائر الحج، من المسجد الحرام بمكة وجبل عرفات بداية من يوم وقفة عرفات وحتى نهاية أيام التشريق الثلاثة، من خلال بث مباشر على الهواء، في حين تنقل عنهم جميع القنوات والإذاعات العربية، من خلال اتفاق مع اتحاد الإذاعات العربية.

تردد قناة القرآن الكريم

القمر الصناعي المصري: نايل سات.

التردد: 12149 أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قنوات السعودية 1 نايل سات

تردد: 12149 (H)

معدل الترميز 27500

أفقي 3/4

قناة المجد للقران الكريم

التردد على نايل سات: 113722

معدل الترميز: 27500

أفقي 5/6

قناة السنة النبوية

التردد على النايل سات: 12149

معدل الترميز: 27500

أفقي

الاقتصادية السعودية

التردد على نايل سات: 12149

معدل الترميز: 27500

عمودي

السعودية الإخبارية على نايل سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي