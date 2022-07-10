قيمتها 7 ملايين درهم.. شروط وكيفية المشاركة في جائزة زايد للكتاب

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة (2023-2022)،عن بدء التسجيل في المسابقة لمنح الفرصة لكل صناع الثقافة، المفكرين المبدعين، الناشرين، الشباب، الذين ساهموا في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة التي لها أثرًا واضحًا في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، فضلًا عن النهوض بالثقافة العربية في مختلف المجالات، على أن ينتهي التقديم في 1 أكتوبر المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فإن قيمتها الإجمالية تبلغ سبعة ملايين درهم إمارتي، كما يمكن للمرشحين تقديم كتاب في فئة واحدة لكل دورة جائزة، وأن الفئات التي يمكن الترشح لها هي فئة المؤلف الشاب، الأدب، الفنون والدراسات النقدية، أدب الطفل والناشئة، الترجمة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، النشر والتقنيات الثقافية، التنمية وبناء الدولة، وأخيرًا شخصية العام الثقافية.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي للجائزة من هنـــا.

شروط المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب

- يحق للمرشح التقدم بعمل واحد فقط لأحد فروع الجائزة.

- أن تكون المؤلفات المرشحة مكتوبة باللغة العربية باسثناء جائزة فرع الترجمة، إذ يجوز منح الجائزة لمؤلفات مترجمة إلى اللغة العربية عن اللغات الأخرى أو العكس.

- أن يكون قد نشر الكتاب ولم يمض على نشرة أكثر من سنتين.

- لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية.

- يجوز إعادة الترشح للجائزة بالعمل ذاته مع ضرورة استيفائه لشروط المدة الزمنية والترشح الإلكتروني ونسخ جديد للعمل.

- أن يساهم الكتاب ايجابيًا في التنمية الثقافية العربية.

كيفية الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وللترشح الإلكتروني في جائزة الشيخ زايد للكتاب، يمكن يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي، وإرسال خمسة نسخ من العمل المتقدم به عبر البريد لمقر الجائزة، وهو جائزة الشيخ زايد للكتاب دائرة الثاقة والسياحة - أبوظبي صندوق ريد 2380 أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إرسال رسالة إلكترونية تفيد بنجاح الترشح وذلك تزامنًا مع استلام النسخ المطلوبة من العمل المقدم.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب جاءت تقديراً لمكانة الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان، وهو ما تقرَّر إنشاء جائزة علمية مستقلة تحمل اسمه، تُمنح كل عام، وذلك وفق معاييرَ علمية وموضوعية، وأخيرًا تأسست هذه الجائزة بدعم ورعاية من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.