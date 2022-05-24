مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب في حفل رسمي بالإمارات

تسلم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، جائزة الشيخ زايد للكتاب، في حفل رسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، في حضور الفريق سيف بن زايد، وزير الداخلية، والشيخة بدور القاسمي بنت الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وبعض أفراد العائلة الحاكمة ولفيف من الشخصيات الإماراتية الكبيرة والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمفكرين والأدباء.

وقال الشيخ سيف بن زايد، للدكتور مصطفي الفقي، أنه سيقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية فور قدومه للقاهرة، فيما أعرب «الفقي»، عن سعادته بحصول المكتبة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

الفقي: فوز مكتبة الإسكندرية بجائزة الشيخ زايد للكتاب هو فوز للشعب المصري

وأضاف «الفقي»، إلى أن فوز مكتبة الإسكندرية بجائزة النشر والتقنيات الثقافية ضمن جوائز الشيخ زايد للكتاب، هو تكريم للثقافة المصرية بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل عام، وأكد اعتزازه بحصول المكتبة على جائزة تحمل اسم حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، نظرًا لقيمته الكبيرة، واعدا أن تستمر المكتبة مصدرًا للحكمة والإلهام كما عُرفت على مدار التاريخ منذ أكثر من ألفي عام.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن فوز مكتبة الإسكندرية بجائزة الشيخ زايد للكتاب هو فوز للشعب المصري كله، فبعد انقطاع نحو ألفى عام، استطاع أن يعيد المكتبة مرة أخرى إلى النور: «كمدير للمكتبة أرى كم الاحترام والتقدير الذي يحمله مسئولو أكبر المؤسسات الثقافية في العالم للمكتبة».

ولفت إلى أن هذا التكريم موجه إلى كل العاملين بالمكتبة أو المتعاملين معها، فالمكتبة بيت خبرة لكل أصحاب الثقافة والمعرفة والعلم، وهي أيضًا مركزا للإبداع ومركزا لحفظ التراث وهي أيضًا مركز للتأليف والنشر.

وتمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب كل عام لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب عن إسهاماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.