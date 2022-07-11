«وكيل تضامن النواب»: استكمال ملف الوعي المجتمعي في دور الانعقاد الجديد

أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستواصل عقد عدة جلسات في دور الانعقاد الثالث لاستكمال مناقشة قضية الوعي المجتمعي، التي حملت عنوان «الوعي هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان».

وقال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إن اللجنة أرسلت التوصيات التي انتهت إليها في اجتماعها الأخير إلى الوزراء المعنيين لبحثها على أن تعاود اللجنة عقد جلسات متخصصة مع كل وزير لمناقشة الأثر التطبيقي لجلسات المواجهة والاستطلاع.

استراتيجية الوعي المجتمعي

وأشار النائب أحمد فتحي إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي تستشعر أهمية استكمال العمل في هذا الملف، وذلك في إطار إعداد استراتيجية للوعي المجتمعي بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشاركة الوزارات والجهات المعنية وشركات الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي التي تقوم على تبني مبادرات وإطلاق حملات لتعزيز وتحسين الوعي المجتمعي.

يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، كانت قد عقدت جلسة امتدت لنحو 4 ساعات متصلة بحضور عدد من الوزراء من بينهم التخطيط والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة لمناقشة استراتيجية الوعي المجتمعي، واستخصلت اللجنة عددا من التوصيات التي تم إرسالها إلى الوزارات المختصة، ومنها أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المرحلة القادمة من خلال إعداد تقرير سنوي حول الحالة الاجتماعية أو المجتمعية داخل المجتمع المصري، بهدف رصد الظواهر والمستجدات والمخاطر والإيجابيات الاجتماعية في المجتمع المصري مع تقديم بدائل وخيارات حول التعامل معها.

منصات لمواجهة العنف الأسري

كما اشتملت التوصيات على أهمية دعم وزارة التضامن الاجتماعي للمنصات الاجتماعية المتخصصة لتقديم خدمات متنوعة سواء تتعلق بالإرشاد الاجتماعي أو العنف الأسري والمساندة المجتمعية بالمشاركة مع منظمات المجتمع الأهلي المتخصصة ومراكز البحوث والفكر في مصر، وابتكار آليات ووسائط غير تقليدية لتوصيل الرسائل المجتمعية التنموية إلى الشرائح الأوسع في المجتمع.

تقرير سنوي لأحوال الأسرة المصرية

كما طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة تنسيق الجهود المبذولة من الوزارات من أجل حوكمة قضية الوعي، بجانب قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتطوير محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعلىمي بالمشروع لإطلاق تقرير سنوي أو دوري حول الأسرة المصرية يتضمن تحليلا للتغيرات الإيجابية والسلبية المؤثرة على الأسرة المصرية وآليات التعامل معها بمشاركة أقسام الاجتماع في الجامعات المصرية، والمجالس القومية المعنية مثل الطفولة والأمومة والمرأة، وتوجيه مزيد من الاهتمام إلى إعلام التنمية الذي يمثل رافعة مساندة لاستراتيجية الدولة وخططها للتنمية المستدامة.

كما اشتملت التوصيات على طرح بدائل غير تقليدية للتخلص من الأمية في مصر وربط مبادرات محو الأمية مع مبادرات تطوير الريف المصري وحياة كريمة وكافة المبادرات المجتمعية بمشاركة الجمعيات الأهلية والأجهزة الحكومية والمحليات.