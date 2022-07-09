ما هي حقوق ذوي الهمم في الدعم النقدي والجمع بين معاشين؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من مليون شخص من ذوي الهمم مستفيدون من الدعم النقدي، بتكلفة 5,277 مليار جنيه سنويًا.

حق ذوي الإعاقة في الدعم النقدي

وأضافت التضامن، في تقرير صادر عنها، أن لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الدعم النقدي كالتالي:

- الطفل ذو الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.

- الشخص ذو الإعاقة من البالغين بشرط أن يكون من الأسر تحت خط الفقر.

- في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها تحت خط الفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم (استحقاق فردي).

- يجوز للأسرة تحت خط الفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي «تكافل» وهو استحقاق أسري، وبين الدعم النقدي «كرامة» وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوي الإعاقة في آن واحد، دون حد أقصى لأعداد الأفراد ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.

حق ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين

- يحق لذوي الإعاقة «ذوي الهمم» الجمع بين معاشين طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

تطوير قاعدة بيانات متكاملة لمستفيدي بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه يتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.