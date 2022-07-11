الإرهاب يضرب بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.. مقتل 10 أشخاص

شهدت عدد من الدول الأفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان من أبرزها، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مقر مفرزة عسكرية في «بارسالوجو» شمالي بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 8 عسكريين، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقي 5 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم حرقا في شرقي الجمهورية، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية.

ولقي 5 مدنيين مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 8 عسكريين، خلال هجوم لـ مسلحين إرهابيين، على مقر مفرزة عسكرية في «بارسالوجو» الواقعة شمالي بوركينا فاسو، أمس الأحد، وأشار الجيش في بيان، إلى تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين، مؤكدا تدمير قاعدة لوجستية للعناصر الإرهابية.

ضربات جوية تستهدف مجموعات من المهاجمين

وقالت رئاسة أركان جيش بوركينا فاسو، إن معارك دارت بين عناصر مفرزة «بارسالوجو» العسكرية ومجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مقر المفرزة، موضحا أنه بموازاة الهجوم على المقر كانت مجموعة إرهابية أخرى تشن هجوما على مدنيين في المنطقة نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وازداد العنف في بوركينا فاسو خلال الأشهر الـ5 الماضية، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور في السلطات الحاكمة للبلاد، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي أدت الآن إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص.

وأضافت رئاسة الأركان، أن ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية في «بانجميوجو» القريبة من «بارسالوجو»، مؤكدة تحييد عدد من الإرهابيين.

مسلحون يختطفون عشرات من سكان قرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتل 4 أطفال وبالغ حرقا في شرقي الجمهورية، وأصيب 5 آخرين في هجوم شنه مسلحون من «القوات الديمقراطية المتحالفة»، على قرية «بوسيو» في إقليم إيرومو، وأوضح رئيس «مجلس الشباب» في إدارة مقاطعة «بنيالي تشابي»، جاك أناييي في تصريح، إن متمردين تابعين للقوات الديمقراطية هاجموا القرية وأحرقوا الكثير من منازلها.

وأشار أناييي، إلى خطف المسلحون عشرات من سكان القرية، فيما قال رئيس بلدية «بنيالي تشابي»، فوستان بابانيلاو مبوما، في تصريح صحفي: «كنا بصدد حض السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد، فإن عودتهم ستكون صعبة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.