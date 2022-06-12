الإرهاب يضرب جيش بوركينا فاسو.. ومقتل 11 جنديا شمال البلاد

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين. وفي بوركينافاسو، لقي 11 جنديا مصرعهم على أثر هجوم نفذه عدد كبير من المسلحين المنتمين للحركات الإرهابية، في منطقة سيتنجا بمحافظة سينو شمال البلاد.

وأشار جيش بوركينا فاسو، في بيان اليوم، إلى مقتل عدد من المسلحين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجوم بقنبلة في حي يقع شرقي كابو» الأفغانية

وفي أفغانستان، قتل 4 أشخاص على الأقل، جراء هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرةً في حي يقع بشرقي العاصمة «كابول»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي العراق، قتل شخص ونجله جراء هجوم مسلح في «محافظة النجف» الواقعة في وسط البلاد، وقال مصدر محلي، أمس السبت، في حديث لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية،، إن مسلحين فتحوا النار على القتيلين داخل مكتب عقار في المنطقة الزراعية قرب قرية الغدير.

الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا جنوبي صلاح الدين

بدوره، أحبط «الحشد الشعبي» في العراق، أمس السبت، مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين جنوبي محافظة «صلاح الدين» الواقعة شمال العاصمة العراقية «بغداد»، وأوضح في بيان، إن قوة من «اللواء 42»، أحبطت مخططا إجراميا لفلول تنظيم «داعش» الإرهابي لاستهداف المدنيين جنوبي المحافظة.

وأشار «الحشد الشعبي» العراقي، إلى عثور القوة على عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين في منطقة «سيد غريب» قرب مدينة سامراء ومعدتين لاستهداف الأهالي في المنطقة، قبل قيام قوة من «اللواء 42» بتفكيكها بشكل آمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، مقتل 2 من جنودها وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في إطار عملية «المخلب-القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني «بي كا كا»، الذي تصفه أنقرة بـ الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.