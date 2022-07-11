أسعار شواطئ فايد في الإسماعيلية 2022.. استمتع بالألعاب المائية

علي بعد 40 كيلو تقريبا من الإسماعيلية تمتاز هذه الشواطئ بهدوئها وجمالها إلى جانب انخفاض الأسعار مقارنة بباقي الشواطئ في مختلف أنحاء الجمهورية.

تمتد شواطئ فايد من قرية أبو سلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وحتى قرية كسفريت على حدود السويس بساحل يطول إلى 30 كيلو.

أسعار شواطئ فايد 2022

تختلف أسعار الشواطئ بحسب ترتيب فئته ووجود شاليهات بداخله من عدمه إضافة إلى وجود ألعاب مائية وأنشطة ترفيهية مختلفة ببعض الأندية.

ويعتبر أرخص أندية قائد شاطئ الزهور بمدخل مدينة فايد الذي لا تتجاوز أسعاره 30 جنيها في اليوم، ودخوله مجانًا لأهالي المدينة ليلاً.

يضم شاطئ الزهور عدد من الوحدات التي يتم إيجارها بمقابل يومي يصل ما بين 200 إلى 300 جنيه للوحدة الواحدة والتي قد تسع 3 أشخاص تقريبا.

من بين الشواطئ التي حققت شهرة أيضا في مدينة فايد شاطئ فايد الجديد والتي وصل رسوم الدخول للشاطئ للفرد الواحد 30 جنيهًا فقط.

انخفضت أسعار إيجار الوحدات المصيفية ليبدأ الإيجار اليومي للشاليهات من 200 جنيه والشقق من 250 جنيه يوميًا، كما يوفر النادي خصم مميز عند الحجز لعدة أيام.

ومن بين شواطئ فايد يحظى شاطئ اللوتس بمكانة خاصة لوجود العديد من الألعاب المائية بأسعار مخفضة لا تزيد عن 100 جنيه للعلبة مقسمة على 4 أفراد تقريبا.

وتشتهر لعبة البدال بأكثر الألعاب المائية التي تتيح مشاركة عدد من الأصدقاء بأسعار مخفضة مقارنة بنفس الأسعار في القرى السياحية.

وترتفع رسوم الدخول لسلطة اللوتس وتصل إلى 50 جنيهًا للفرد في اليوم الواحد فيما يبلغ سعر إيجار الوحدات داخل السلطة إلى 400 جنيه ويسع 3 أفراد.

أسعار شواطئ فايد 2022 المميزة

لا تعتمد مدينة فايد على الشواطئ فقط ولكن هناك العديد من الأندية والقرى السياحية التي ذاع صيتها بين أهالى الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

ويعتبر شاطئ فنارة للقوات المسلحة أفضل شواطئ فايد 2022 لما يتميز به من هدوء وطبيعة وعدم الازدحام، بعدد محدود قومي لعدم التكدس به.

ويمتاز الشاطئ بوجود عدد كبير من الأشجار والنخيل والتي تساعد في إضفاء الظل الطبيعي على الشاطئ مع لمسة من الطبيعة الجمالية إضافة إلى توفير الأنشطة الترفيهية على الشاطئ وفي عمق البحر.

وتبلغ رسوم دخول شاطئ قناة القوات المسلحة 100 جنيه للفرد فيما يبلغ أسعار إيجار الشاليهات من 500 جنيه لليوم الواحد، بينما ترتفع أسعار الشقق لتبدأ من 700 جنيه.