إقبال متوسط على شواطئ فايد وانتشار مكثف للمنقذين وفرق الطوارئ

شهدت غالبية الشواطئ في مركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، إقبالاً متوسطاً من المواطنين اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، خاصةً رواد رحلات اليوم الواحد لأبناء محافظة الإسماعيلية أو المحافظات المجاورة.

طوارئ على شواطئ الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع حالة الاستعداد على الشواطئ إلى الدرجة القصوى، ومتابعة نشر عدد كبير من المُنقذين وفرق الطوارئ على الشواطئ، خلال أيام العيد، للحفاظ على أرواح المصطافين.

وجاء في بيان لديوان عام محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، أن إدارة السياحة بمركز ومدينة فايد تابعت حالة الشواطئ، للتأكد من تواجد المصيفين داخل الخط الآمن للسباحة، وتوافر كافة الخدمات الأساسية، لإرضاء المصطافين بمختلف شواطئ المدينة.

حملات مستمرة على الشواطئ

وأشار البيان إلى قيام الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية بمركز ومدينة فايد بتنفيذ حملات مكثفة على طول الشواطئ، لرفع أي مخلفات ناتجة عن تواجد المواطنين، والحفاظ على الشواطئ وتنظيفها طوال فترة تواجد المصيفين، للمحافظة على جمال الشواطئ، وإظهار المنظر الجمالي لها.

وتابع بيان محافظة الإسماعيلية أن هناك حملات تم تنفيذها على جانب آخر، لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمواقف الرئيسية، فيما تابعت الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، حالة المواقف الرئيسية، للتأكد من عدم وجود أي زيادة في الأسعار وتعريفة الركوب، وتواجد السيارات بصفة منتظمة.

حملات مكثفة لمفتشي تموين الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملات مكثفة لمفتشي تموين الإسماعيلية، للمرور على كافة الأسواق والمحال التجارية، وأكد بيان ديوان عام المحافظة أن الحملات شملت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز ومحطات تموين السيارات، خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك.

وأكدت الحملات على توافر كافة السلع الأساسية والغذائية، وبجودةٍ متميزة وبأسعارها المعتادة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة المشتقات البترولية في محطات تموين السيارات.