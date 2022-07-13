بعد تحريك أسعار الوقود.. انعقاد لجنة تحديد تعريفة ركوب المواصلات بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه بعد تحرك أسعار الوقود من قبل وزارة البترول، جار تحديد تعريفة الركوب في مواقف السيارات من خلال لجنة متخصصة، وحاليا هناك اجتماع مع اللجنة، وسيتم وضع لافتات بالأسعار الجديدة في مواقف السيارات لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل أصحاب سيارات الأجرة.

لجنة لتحديد التعريفة الجديدة

وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الزيادة المقررة على كل تعريفية أجرة، سيتم إعلانها مباشرة فور انتهاء انعقاد اللجنة، وأنه سيتابع مع مدير إدارة المواقف انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية فور إعلان التعريفة الجديدة، وأنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

أرقام الشكاوى بمحافظة الغربية

ويناشد محافظ الغربية، جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم (01281189769) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي استغلال من قبل أصحاب السيارات في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم (0403341233)، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

تحريك أسعار الوقود

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 92 بسعر 9.25 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 10.75 جنيه للتر، وسعر بيع السولار 7.25 جنيه، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.