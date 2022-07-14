دانيال كالويا خارج الجزء الثاني من «Black Panther».. بسبب فيلم رعب

لن يعود الممثل الأمريكي دانيال كالويا لتمثيل دوره في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، وهو الجزء الثاني من فيلم «Black Panther» إنتاج عام 2018، وذلك بسبب تعاقده على بطولة فيلم رعب بعنوان «Nope» للمخرج جوردان بيل، في التعاون الثاني بينهما بعد فيلم «Get Out»، الذي ترشح عنه الممثل الأمريكي عن جائزة أوسكار عام 2017.

وكشف مصدر مقرب من المشروع، أن فريق عمل الفيلم طلب من دانيال كالويا استكمال دوره الذي قدمه في الجزء الأول من الفيلم، حيث قام بدور «وكابي» الصديق المقرب لـ «تي شالا»، الذي قام بدوره الممثل الراحل تشادويك بوسمان، ورئيس الأمن في قبيلة «بوردر»، إلا أنه أكد التزامه بمشروع آخر مع المخرج جوردان بيل، وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

دانيال كالويا يكرر التعاون مع المخرج جوردان بيل في فيلم رعب جديد

يستعد كالويا حاليًا لإطلاق فيلم «Nope» في 22 يوليو الجاري، الذي يضم في بطولته كيكي بالمر وستيفن يون، ويتتبع سكان بلدة معزولة شهدوا حدثًا غامضًا يتضمن جسمًا غريبًا وانطلقوا للتحقيق فيه.

تفاصيل الجزء الثاني من «Black Panther» قبل طرحه نوفمبر المقبل

بدأ المخرج رايان كوجلر العمل على الجزء الثاني من السلسلة بعنوان «Wakanda Forever»، مارس الماضي، ومن المقرر عرضه نوفمبر المقبل، وذلك بعد ما قررت «مارفل»عدم استبدال تشادويك بوسمان بممثل آخر بعد وفاته، علىأن يتابع الفيلم شخصيات أخرى من عالم «Black Panther»، مع تكريم إرث «بوسمان» الذي تركه وراءه.

ويعود في الجزء الثاني مجموعة كبيرة من الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول من بينهم لوبيتا نيونجو، وداني جوريرا ومارتن فريمان وليتيتيا رايت ووينستون ديوك وأنجيلا باسيت، وذلك بجانب عدد من الممثلين الجدد: دومينيك ثورن، ميكايلا كويل وتينوخ هويرتا، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أدوارهم.