ترشيح 3 فنانين لجوائز إيمي الـ74 بعد وفاتهم.. من بينهم تشادويك بوسمان

لم تقتصر ترشيحات النسخة الـ74 من جوائز إيمي على المبدعين من الأحياء فقط، بل تضمنت أسماء عدد من الراحلين في عدد من القوائم، وكان من بينهم تشادويك بوسمان وجيسيكا والتر ونورم ماكدونالد، وذلك بعد مرور أكثر من عام على رحيلهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام بتاريخ 12 سبتمبر المقبل.

حصل الممثل الراحل تشادويك بوسمان على أول ترشيح لـ جائزة إيمي في فئة الأداء الصوتي المتميز، للمرة الأولى بعد وفاته بعامين، وذلك عن الأداء الصوتي لشخصية الفهد الأسود في سلسلة الرسوم المتحركة «..What If»، والتي سجلها قبل وفاته بسرطان القولون عن عمر يناهز الـ 43 عاما، في أغسطس 2020، وتضمن المسلسل إهداء للممثل الراحل بكلمات: «لصديقنا ملهمنا وبطلنا»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

بعد «أوسكار» و«جولدن جلوب».. تشادويك بوسمان يترشح لـ «إيمي»

ولا تعتبر تلك الجائزة الأولى التي يترشح لها «بوسمان» بعد وفاته، إذ ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Ma Rainey’s Black Bottom» الذي صدر بعد رحيله، كما حصل على جائزة «جولدن جلوب» أفضل ممثل عن نفس الدور، بالإضافة إلى 4 ترشيحات في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السابع والعشرين.

جيسيكا والتر تترشح لجائزة إيمي السادسة بعد وفاتها

كما ترشحت الراحلة جيسيكا والتر لجائزة إيمي في نفس الفئة التي ترشح بها «بوسمان»، وذلك عن أدائها الصوتي في مسلسل الرسوم المتحركة «آرتشر»، بعد أن سجلت الحلقات قبل وفاتها عن عمر يناهز الـ80 عاما في مارس 2021، ليصل عدد ترشيحاتها لجائزة إيمي إلى 6 ترشيحات من بينهم فوزها بالجائزة عن أدائها في مسلسل «Amy Prentiss» عام 1975.

أما بالنسبة لـ نورم ماكدونالد، فقد حصل على ترشيح في فئة التنوع المتميز عن «ستاند آب كوميدي» قدمه بعنوان «Nothing Special»، الذي تم بثه في 30 مايو الماضي، بعد وفاة «ماكدونالد» بسرطان الدم عن عمر يناهز 61 عامًا في سبتمبر 2021.