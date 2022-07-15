أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تعد أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون باستمرار وبشكل يومي، وخصوصا سعر الدولار والذي يعتبر العملة الأكثر تداولا في العالم، وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك لآخر باستمرار، الأمر الذي يدفعهم للبحث عنها ومطالعتها لمعرفة آخر التطورات، وخاصة للمصريين العاملين بالخارج وذويهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو من عام 2022.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وعن العملة الأمريكية، بلغ سعر الدولار اليوم ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء، وبلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء، وسجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما بشأن قيمة وسعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنك المركزي، فبلغت 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر بيع وشراء عملة الاتحاد الأوروبي اختلف من بنك لآخر، إذ سجل في المصرف المتحد سعر اليورو نحو 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر الدولار نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.