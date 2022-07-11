أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-7-2022 مقابل الجنيه المصري

قطاع عريض من الجمهور المصري يبحث خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك عن سعر الريال السعودي والدينار الكويتي وغيرهما من أسعار العملات الورقية لمعرفة قيمتها مقابل الجنيه المصري بالرغم من إجازات البنوك العاملة في مصر، كي يتمكنوا من حساب قيمة الأموال التي يمتلكونها مقابل العملة المصرية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 11 يوليو من عام 2022، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حرصا من بوابة «الوطن»، على تقديم كافة الخدمات لقرائها، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل قيمة سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنك المركزي 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار اليوم ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء، وبلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي المصرف المتحد اليوم الاثنين الموافق 11 يوليو،سجّل سعر اليورو نحو 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر الدولار نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعن سعر عملة الرياض، بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.