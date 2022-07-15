«البحوث الفلكية»: الحديث حول وجود بشر وحيوانات على كواكب أخرى مجرد تكهنات

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اكتشاف ووجود مخلوقات على سطح كواكب أخرى، قائلا: «كل ما يتم الحديث عنه في هذا الشأن عبارة عن تكهنات قيد الدراسة ولم يتم اثبات ذلك حتى الآن»، مؤكدًا أن العمل و الدراسات العلمية لم تتغير في هذا الشأن حتى الآن، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة بشان جيمس ويب حقيقة ويجرى حاليا العمل على تحليلها.

حقيقة نشأة الكون وهل هو حدث نتيجة انفجار عظيم أو غيره؟

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة للوطن، أن الحديث يدور الفترة الحالية حول حقيقة نشأة الكون وهل هو حدث نتيجة انفجار عظيم أو غيرها.

التطور التكنولوجي يعمل حاليا علي تحليل النظريات

وأوضح الدكتور جاد القاضي ان انيشتين أشار الي ان الكون نشأ نتيجة الجاذبية، لافتا الي ان التطور التكنولوجي يعمل حاليا علي تحليل النظريات و تبره علي صحتها من عدمه، مشيرا الي ان الصور التي اثبتها القمر الصناعي جيمس ويب تشير الي ان عمر الكون حوالي ١٣ مليار سنة ونصف .

القاضي : المعهد القومي يتواصل مع كبرى الهيئات الفضائية للتوصل الى حقيقة نشأة الكون

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الي ان النظريات قيد الدراسة و لم يتوصل احد حتى الآن الي حقيقة الأمر أو يثبت ذلك مؤكدا أن المعهد القومي في تواصل مستمر مع كبرى الهيئات الفضائية و الرصد للتوصل الي دراسات و حقائق بشأن نشأة الكون ، لافتا الي ان المعهد يمتلك القدرات و الإمكانيات البشرية و العلمية التي تؤهله لمتابعة عمل الأقمار الصناعية و رصد التغيرات المناخية و الفلكية