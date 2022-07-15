تفاصيل مقتل فتاة على يد ابن عمتها بأوسيم: «المتهم بكى عليها»

شهدت منطقة أوسيم جريمة قتل مأساوية عندما أقدم شاب على قتل ابنة خاله داخل منزلها بمنطقة أوسيم، بعدما فشل في التعدي عليها، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كواليس الواقعة

وكشفت والدة الفتاة الضحية كواليس الواقعة التى شهدتها منطقة أوسيم بالجيزة، حيث قالت إن المتهم فشل في التعدي على ابنة خاله داخل منزلها، مستغلا وجود الأهل خارج المنزل ووجودها داخل المنزل بمفردها، وطرق باب المنزل وحينما فتحت له الباب طلب منه أن تحضر لها الماء ليشرب، وحينما استدارت بظهرها لتحضر له الماء داخل خلفها المنزل وأغلق الباب وقام بمحاولة التعدي عليها، وأثناء مقاومتها له قام بانهاء حياتها وترك باب المنزل مفتوح وتوجه الى أسرتها ولم تتضح عليه أى ملامح تشير إلى إرتكابه الجريمة متظاهرًا بأنه طبيعي.

صدمة بين الأهالي

وأضافت الأم أن الأهالى اتصلوا بهم وابلغوهم بمقتل أمل، وأسرع الجميع ليتفاجئوا بها مقتولة داخل المنزل، وقد فقدت الذاكرة من الصدمة وحينما أفاقت من الصدمة سألت عمن قتل أبنتى فأخبرونى أن أبن عمتها من قتلها وكانت صدمة كبيرة.

قتلها وسرق هاتفها

وأضافت أنه بعد اكتشاف الواقعة ظل المتهم واقفًا مع الأهالي متظاهرًا بأنه حزين على قتل أبنة خاله وكان يردد «هجيب حقها وكان بيعيط، وكمان بعد ما قتلها أخد تليفونها عشان ميبقاش فيه دليل وكمان كسر كاميرا المراقبة الموجودة في المنزل».

ورد بلاغ الى قسم شرطة أوسيم من أحد الأشخاص يفيد مقتل نجلته داخل منزله بمنطقة أوسيم، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية لقت مصرعها داخل منزلهم وبتكثيف التحريات تبين أن أبن عمتها وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.