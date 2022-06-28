مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي في أوسيم

لقيت سيدة مصرعها دهسًا، أسفل عجلات سيارة ملاكي، كان يقودها شاب داخل منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وجرى تحرير محضر وإخطار جهات التحقيق وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوفاة سيدة دهسًا في الجيزة

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بأنّ شابًا يقود سيارة ملاكي، دهس سيدة في منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ليتبين وفاة السيدة في الحال.

ووفق التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبيّن أنّ السيدة لقيت مصرعها حال قيادة شاب سيارة ملاكي بسرعة جنونية، حيث اختلت عجلة القيادة في يده، ما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالسيدة بشكل مفاجئ.

ونقلت السيدة إلى أقرب مستشفى، إلا أنّها فارقت الحياة نتيجة إصابتها بكسور ونزيف، كما تبيّن إصابة آخرين في الحادث، وجرى القبض على الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وتفريغها لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع

وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال عُثر على جثة شاب «ك. م» 26 عامًا، وبالفحص تبيّن أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وأنّه مُصاب بكسور وتهشم في الجمجمة، وفي أماكن متفرقة من الجسم.

التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنّ الشاب قرر القفز من الطابق الرابع بعد طرده من المنزل بسبب مشاجرة مع والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحذر «الوطن» من الترويج للأفكار الانتحارية، وتطالب الذين يعانون من الاكتئاب باللجوء إلى الطبيب النفسي في أسرع وقت، إضافة إلى اللجوء للوسائل التي توفرها الدولة ومؤسساتها لمساعدة من يعانون من مشكلات نفسية، مثل الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، من خلال رقم 08008880700، 0220816831 طوال اليوم، وخط المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.