رئيس «اتحاد كرة الجرس» يكشف استعداد المنتخب لبطولة العالم في البرتغال

قال أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لكرة الجرس، وعضو اللجنة البارلمبية، إن المنتخب الوطني للرجال والمنتخب الوطني للسيدات لم ينقطعا عن التدريبات في فترة العيد استعدادا لبطولة العالم، مشيرًا إلى أن الفريقين يشاركان في بطولة كأس أنقرة الدولي، وسيلعبان أول مباراة للسيدات وبعدها منتخب الرجال.

بطولة أنقرة الدولية الودية

وأضاف عوين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ بطولة أنقرة تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم التي تنظمها البرتغال في الخامس من ديسمبر هذا العام.

التأهل من بطولة إفريقيا في غانا

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة الجرس، وعضو اللجنة البارلمبية، أن مصر تأهلت لبطولة إفريقيا التي أقيمت في غانا، لافتًا إلى أن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين يمارس جميع ألعاب المكفوفين، وأن المنتخبين سيعودان من بطولة تركيا للانخراط في معسكر مغلق، للمشاركة في شهر أكتوبر ببطولة دولية في هولندا: «عندنا لاعبين أسماؤهم معلمة في المجال ولهم اليد الطولى، والشكر الحقيقي للدكتور أشرف صبحي لأنهم يقف معنا بشكل مستمر، ونعسكر في المركز الأولمبي، ولم يقصر أحد معنا».

وأوضح أحمد عوين: «هناك منافسات لألعاب القوى في المغرب في شهر سبتمبر، ونتحدث عن بطولة رسمية وكل هذه المنافسات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفي بطولة كرة الجرس، يتأهل الأول مباشرة إلى أولمبياد باريس، وصاحب المركز الثاني سيشارك في بطولة الألعاب العالمية في إنجلترا، وذلك في أغسطس 2023».