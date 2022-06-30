«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن ثورة 30 يونيو: حطمت طموحات الإخوان

على صخرة ثورة الثلاثين من يونيو، تفتت أحلام جماعة الإخوان الإرهابية للأبد، بعد تكاتف المصريين يدا بيد مع القوات المسلحة ورجال الشرطة لإجهاض مخططات الجماعة الإرهابية، فبث الشائعات والاستقواء بالخارج واللجوء إلى العنف والإرهاب، كانت من أهم أسلحة الجماعة الإرهابية لإفشال الثورة.

صمود المصريين ضد الإخوان

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تليفزيونيا، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة الذي أنقذ مصر من ضياع مقدراتها»، صمود المصريين مع القوات المسلحة ورجال الشرطة أفشل مخططاتهم، ولا يزال أبناء مصر الشرفاء من الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن والحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامته التي تحاول قوى الشر تهديده بالعمليات الإرهابية.

واضطرت الجماعة الإرهابية بقيادة التنظيم الدولي عقب نهاية حكم محمد مرسي إلى تكوين أذرع وجماعات مسلحة لإرهاب الشعب والانتقام منه بعد ثورته في محاولة فاشلة لتفتيت الدولة، وكانت القوات الأمنية لها بالمرصاد.

محاولات إخوانية فاشلة

الأجهزة المختصة والمعنية، استطاعت التصدي لكل تلك المحاولات التي باءت بالفشل، منذ ثورة 30 يونيو وتمكنت من إفشال مخطط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بعد أن بدأت منذ ثورة الثلاثين من يونيو على مسارين لعودة حكم الجماعة باللجوء إلى ترويع المواطنين ليكون القتل والتفجيرات هدفا يسعون إليه، ففي الثاني من يوليو 2013 وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة وأهالي منطقة بين السرايات اسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، كما شهدت الإسكندرية في نفس العام اعتداءً بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولتوف من عناصر الجماعة على المواطنين.