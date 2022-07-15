سواريش يدرس مشاركة محمد شريف في مركز الجناح الأيمن بالأهلي

يدرس البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيير مركز محمد شريف مهاجم الفريق خلال المباريات المقبلة، بعد جلوسه على دكة البدلاء، وتألق حسام حسن أمام فيوتشر في المباراة الماضية، التي انتهت لصالح المارد الأحمر برباعية نظيفة، استعاد بها مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد فترة من تراجع النتائج.

الجناح الأيمن ينتظر محمد شريف في الأهلي

ويسعى سواريش لتغيير مركز محمد شريف من مركز المهاجم للمشاركة في مركز الجناح الأيمن، لامتصاص غضب اللاعب الذي لا يشارك بصفة أساسية من جهة، وتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز خلال الفترة الحالية.

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