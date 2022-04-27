تامر حسين: تركت تشجيع الأهلي وأصبحت من عشاق الزمالك بسبب حسام حسن

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن انتماءاته الكروية، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، الذي يُقدمه الإذاعي كريم خطاب، على راديو «نجوم إف إم»، إذ دار الحديث حول الانتماء الكروي، واللاعب المفضل، وطقوس مشاهدة المباريات في الطفولة وبعد النجومية، وأفضل المباريات التي شاهدها أو حضرها في الاستاد، إذ ذكر أنه كان يُشجع النادي الأهلي منذ الصغر، لكنه بعد انتقال حسام حسن وإبراهيم حسن إلى الزمالك، أصبح انتماؤه للفريق الأبيض.

تشجيع ميسي وكريستيانو رونالدو

وأضاف «حسين»، أنه يُشجع أي ناد يلعب فيه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، إذ عندما انتهت فترة طفولته وكّبر، اكتشف أنه يُحب اللاعبين أصحاب المهارة، «مفهومي عن الكرة هو مفهوم فردي مش إنهم 11 لاعبا ضد 11»، كما أن أول يوم يذهب فيه إلى الاستاد كانت مباراة للمنتخب المصري الأولمبي، ويفضل مشاهدة المباريات مع أصدقائه وليس في الاستاد، مؤكدًا أن أكثر لاعب أحبه في مصر هو نجم الزمالك السابق حازم إمام.

عشق الأرجنتيني مارادونا

وأوضح الشاعر الغنائي، أن أكثر لاعب يفضله عالميًا هو الأرجنتيني مارادونا ورونالدو الظاهرة، موضحًا في الوقت ذاته أن أفضل لاعب في مصر حاليًا هو أحمد سيد زيزو، كما يُحب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أنه يرى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ويحبه أكثر من ليونيل ميسي، كما أنه من مشجعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

مدرب منتخب مصر

وعن اختيار إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر، شدد تامر حسين: «ظبطتنا تكون على مدرب مصري محلي أفضل مع منتخب مصر، وكان حسن شحاتة له سحر وبركة في هذا الموضوع، وكنت أتمنى منح حسام حسن فرصة مع التقدير لإيهاب جلال، وحسام رجل مقهور وتجربته كانت مهمة حتى من باب التجربة وهو مقاتل ولديه روح وستنتقل للاعبين بأفضل شكل، أنا أؤمن بفكرة الطاقة التي ينقلها الأشخاص للآخرين وهو قائد وكل الناس عارفة تاريخه الكروي وقائد ومدرب متميز».