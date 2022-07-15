دعاء دخول المسجد والخروج منه.. من السنن النبوية

المساجد هي أكثر الأماكن قدسية عند المسلمين، ويعد دعاء دخول المسجد والخروج منه من أهم ما يقولونه عند زيارتها، احتراما لقدسية هذا المكان وتضرعا لله عز وجل، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأدعية التي يمكن للمسلم أن يردده عند دخول المساجد وزيارتها، فهو أمر مستحب أن يتبعه كل من تطرأ قدمه أحد الجوامع.

دعاء دخول المسجد والخروج منه

قد ورد في بعض الأحاديث النبوية دعاء دخول المسجد والخروج منه، حيث أوصى صلى الله عليه وسلم بالتسلمي عليه، ثم ترديد: «الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، أما عند الخروج من المسجد فأوصى النبي بقول: « الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

وقد ورد أيضا في سنن أبي داود، دعاء دخول المسجد والخروج منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لَيَقُلْ: الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

دعاء دخول المسجد والخروج منه من الأحاديث النبوية

وقد ثبتت بعض الأحاديث عن دعاء دخول المسجد والخروج منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرَج فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ أجِرْني مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ»، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول المسجد: «أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديِمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».

ولدعاء دخول المسجد والخروج منه فضل كبير، حيث روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

دعاء دخول المسجد والخروج منه: «اللهم اغفر لي»

وعن دعاء دخول المسجد والخروج منه، فقد روى الترمذي -وقال الألباني: صحيح- عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

كما ورد عنْ أَبِي أُسَيْدٍ في دعاء دخول المسجد والخروج منه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه مسلم.