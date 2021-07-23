ضبط 10 أشخاص حاولوا دخول المسجد الحرام وساحاته بالمخالفة لتعليمات الحج

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، إنه تم ضبط 10 مخالفين حاولوا دخول المسجد الحرام وساحاته في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي نصت على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة وساحات الحرم لموسم حج هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم.

وأضاف العميد الشويرخ، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال«41777 جنيه مصري».

وأهاب العميد الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة: «منى-مزدلفة- عرفات» دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

القبض على 6 مقيمين من الجنسية الهندية جمعوا أموال من مخالفي نظامي الإقامة

وفي سياق آخر، أشار المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة الرياض»، الرائد خالد الكريديس، إلى أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 6 مقيمين من الجنسية الهندية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها ل سعودي، بعد إيهامهم له بأن التحويلات المالية التي تتم من حساب المؤسسة لغرض استيراد بضائع، وضبط بحوزتهم 3413248 ريالًا سعوديا «14259799 جنيها مصريا».

وأضاف الرائد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.