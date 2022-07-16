أب يطلب حضانة أطفاله أمام المحكمة: «طليقتي بتصرف النفقة على جوزها الجديد»

«اتطلقنا بعد مشاكل كتير كانت هي السبب فيها»، بعد زواج دام 7 سنوات، أسفر عن إنجاب 3 أطفال، قرر «أمجد. ر» الانفصال عن زوجته «سارة. ك»، بعد أن فشل في حل المشكلات التي تسببت هي فيها حسب قوله، فضلًا عن أنها في الفترة الأخيرة حولت المنزل إلى ساحة للشجار، ما جعل صغارهم يعيشون في جو أسري سام، مؤكدًا أنه وافق على الطلاق ورد لها حقوقها الشرعية والنفقة، واتفقا على تربية الصغار سويًا حتي لا يتأثروا بالانفصال.

تقدم لخطبتها بعد الجامعة

وخلال حديثه مع «الوطن» حكى الأب تفاصيل تعارفهما، قائلا إنه قابلها في أثناء دراستهما الجامعية، وبعدها شعر تجاهها بإعجاب شديد فأخبر والدته التي نصحته بأن يتحدث معها وإن وافقت يتقدم لخطبتها حسب العادات والتقاليد، وبعدها طلب منها الحديث مع والدها فوافقت، لكن والدها طلب منه التقدم بعد التخرج والحصول على وظيفة، وبالطبع عاد بعد عامين وتمت الخطبة، وحدد موعد الزفاف بعد الانتهاء من تجهيزات شقة الزوجية، دون أن يدري أن كل ذلك سينتهي عند محكمة الأسرة.

قصة حب انتهت بزواج ثم طلاق

ويحكي الزوج أنه بعد الزواج بأشهر قليلة علم بحمل زوجته الأول وكان سعيد للغاية، وحياتهم تسير بشكل هادئ، يحسدهم الجميع عليها وبعد أن أنجبا طفلهما الأول بدأت أركان الحياة في الانهيار، معتقدا أن نفسيتها تأثرت بالحمل والإنجاب، وحاول أكثر من مرة احتوائها لكنها كانت تتشاجر معه طوال الوقت، وأسلوبها كان يرغمه على ترك المنزل، وبعد عامين أنجب منها طفلين توأم، وحاول إصلاح الأمور بينهما، متنازلا عن راحته من أجل راحة أطفاله واستقرارهم.

اتفاق متبادل على الطلاق وتربية الأطفال

ومع الوقت فشلا الزوجان في حل مشكلاتهما بشكل هادئ، وبدأ الأمر يؤثر على أطفالهما، فطلب منها الانفصال بشكل ودي من أجل تربية أطفالهما تربية سوية، لكنها رفضت على الرغم من أنه عرض عليها ترك الشقة لها ولأطفالهما، وبعد عام عندما أصبحت الحياة مستحلية، اجتمعت العائلتان وقررتا الانفصال من أجل مصلحة الأطفال، وتعهد الزوج برد حقوقها وتقسيم تربية أطفالهما بينهما بشكل ودي.

«أمجد»: بتصرف على جوزها من فلوس العيال

وروى الأب لـ«الوطن» سبب الدعوى التي رفعها، قائلا: «بعد الطلاق بسنتين عرفت أنها هتتجوز، ومكنش عندي مشكلة وأنا بنفسي طلبت منها أن الولاد يعيشوا مع والدتها وتراعيهم زي الأول، وأنا هاخدهم في الإجازات كالعادة بحكم إن مش متجوز، واتفقنا على كده، لكن من فترة اكتشفت أنها بتاخد الفلوس اللي بديها للولاد وبتصرف منها على جوزها الجديد، وبقيت تطلب فلوس أكتر من المتوقع للعيال، ولما واجهتها مأنكرتش ده».

توجه الأب لمحكمة الأسرة بالدقي، وأقام دعوى ضم حضانة حملت رقم 2103، وطالب فيها بضم أطفاله الـ3 لحضانته وأن والدته وشقيقاته سيقمن بالاعتناء بالصغار.