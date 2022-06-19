«مروة» تصرخ أمام محكمة الأسرة بسبب زوجها: «طردني بعياله ومأجر الشقة لقواد»

عشرات النساء تقفن بشكل يومي أمام محكمة الأسرة، بعد أن فشلن في زيجاتهن كما يصفن، ولا يجدن سبيلًا أمامهن سوى القضاء، ليتخلصن من الهم والعناء الذي يلاحقهن، فتتخذ كل منهن طريق رأته أنه الحل النهائي لمعاناتها، وتقضي ما تبقى من عمرها بين أروقة المحاكم، وتتحول زيجتها لمجرد رقم في سجل الدعاوى.

«مروة» تروي لـ«الوطن» سبب طلبها للطلاق

مجموعة من النساء جلسن يتبادلن الأسى، أمام باب محكمة الأسرة بالجيزة، خلال حديثهن اقتربت «الوطن»، وقالت «مروة. ك» 34 سنة، «بنبرة سخرية، قصتي بقي تتعمل في فيلم»، حيث أنها جاءت منذ 3 أشهر لتتطلق من زوجها، بعد أن هدم حياتها التي بنتها معه لسنوات طويلة، وطردها وأطفالهما من منزل الزوجية، ليأجره ويصرف الأموال على المخدرات.

طردها هي وعيالها مرتين

«الأول قالي إن الشقة ممكن تجيب إيجار عالي، وأهو أي حاجة تساعد في المصاريف، وبعتني أعيش عند أمه، لكن بعد ما عرفت المصيبة، ضربني وطردني أنا وعياله»، كانت هذه الكلمات، إجابة لسؤالها عن سبب دعواها بعد 10 سنوات زواج، وإنجاب 3 أطفال، لتحكي «مروة»، تفاصيل تملأها المرارة، جعلتها تتجرأ على فعلتها اليوم، وغير نادمة على قرارها وأنها تقضي معظم وقتها وسط المحكمة والمحاميين وجلسات التسوية.

الزوج مدمن مخدرات

بصوت يغلب علية نبرة القهر، قالت الزوجة إنها تعرفت على زوجها منذ 12 عامًا، بعد أن دبرت عائلتها الزواج منه، واستمرت الخطبة لمدة عامين، وتمت الزيجة بعد الانتهاء من شقة الزوجية، وانتقلت لحياة أخري وكانت تعتقد أنها ستعيش في النعيم، كما أوهمتها والدتها عن الحياة الزوجية، لكن زوجها لم ينتظر كثيرًا ليثبت لها العكس، وسرعان ما أظهر وجهه الثاني، وبدأت معاناتها منذ أول شهر، إذ عرفت أنه مدمن على تعاطي المخدرات، ولا يجيد التعامل في حياة إلا إذا كان تحت تأثيرها.

زواج 10 سنوات.. وإنجاب 3 أطفال

«الرجالة كلها كده، وكل راجل فيه عيب»، كان هذا رد والدتها عندما أخبرتها بحال زوجها، وبعد شهرين علمت بحملها وتحملت من أجل الطفل، وظلت تتنازل وتتحمل حياتها معه لمدة 10 سنوات، حتى أنها أنجبت منه 3 أطفال، وحاولت مرارًات وتكرارً الحفاظ على المنزل وعلية من أجله، لكن فعلته الأخيرة جعلتها تهدم كل شيء بنفسها، لأنها لا تود أن يتربى أطفالها ويكبروا مع أب مثله، وفقًا لما روته «مروة» خلال حديثها مع «الوطن».

أجر الشقة لقواد.. وبيصرف الفلوس على المخدرات

مسحت «مروة» دموعها، وهي تسترجع التفاصيل التي جعلتها تصمم على الطلاق من زوجها، «من كام شهر قالي إن الظروف وحشه وإن فلوسه مش بتكفي مصاريف العيال، ولما طلبت منه يبطل شرب مخدرات ضربني، وبعدها قرر إننا نروح نعيش عند أمه، عشان يأجر الشقة ويصرف من فلوسها، وبعد فترة عرفت أنه أجر الشقة لواحد قواد وعامل الشقة للآداب، ولمات أتكلمت معاه وقولت لأهله، ضربني وطردتني أنا وعياله».

طلاق للضرر بعد رفضه الإنفاق عليهم

«مش بيصرف علينا قرش واحد، وبياخد فلوس إيجار الشقة بيصرفه على المخدرات، واكتشفت أنه عايش معاهم في الشقة، ولما طلبت فلوس رفضت وقالي مش إنتي مش عاجبنك الوضع»، لذا توجهت «مروة»، لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت لرقم 6945 أحوال شخصية.