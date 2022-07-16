«استئناف الإسكندرية» تقضي بإسقاط طلقتين لمواطن بدمنهور: «مكنش ناوي يطلق»

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية، مأمورية دمنهور الدائرة 22 أحوال، حكماً بقبول الدعوى المقامة من شيريهان فواز المحامية بالاستئناف، وكيلة عن أحد المواطنين، بإسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية لموكلها؛ وذلك لعدم توفر نية الطلاق، مؤكدة أن الطلقتين جاءتا تحت تأثير الغضب.

صدر الحكم برئاسه المستشار محمود القاضي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين حلمي جمال الدين ومحمد معروف، وبحضور وكيل النيابة عمر أكرم، وسكرتارية ماهر الفوال.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني واستوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تعين القضاء بقبوله شكلًا، ولما كان الثابت من مطالعة كتاب دار الإفتاء المصرية - المكتب الفني - وبناء على تصريح محكمة الدلنجات لشئون الأسرة في الدعوى رقم 2020/1281، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن واقعة الطلاق محل الدعوى.

الزوج كان يهدد الزوجة فقط

وانتهت المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم في واقعة الدعوى وبحسب التفصيل السابق الذي قرره المدعى أمام دار الإفتاء المصرية؛ بأن الطلقتين وقعتا منه تحت تأثير الغضب ولم يكن ينوي الطلاق، فإن المحكمة أصدرت حكمها بأن تسقط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية؛ لأن كلتيهما من كنايات الطلاق التي تحتاج إلى نية الطلاق.

وقال الزوج إنه قصد بكل منهما التهديد فقط وتقع له الطلقة الموثقة فقط، ولما كانت المستأنف ضدها «زوجته»، مثلت أمام المحكمة بشخصها وسلمت له بالطلبات، ارتأت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

بداية القصة

ترجع وقائع القضية إلى رفع أحد المواطنين دعوى قضائية أمام محكمة دمنهور الابتدائية لإلغاء الطلقتين الشفوتين اللتين قام بإلقائهما على زوجته لحظة غضبه لتقضي المحكمة برفض دعواه، فاستأنف المدعي دعواه أمام محكمة الاستئناف لتقضي بإلغاء الطلقتين بناءً علي الفتوى الصادرة من دار الإفتاء والمتضمنة عدم الأخذ بالطلقتين نظرًا لأنهما وقعتا منه في حالة غضبه.