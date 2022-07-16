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محمود مسلم

«بايدن» يؤكد تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل التعاون مع مصر

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محمد أبو عمرة
12:19 م | السبت 16 يوليو 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، رحب بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكدًا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.