عاجل.. السيسي يكلف الحكومة بحزمة جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لوضع حزمة أخرى لبرامج الحماية الاجتماعية، وسيتم عرضها على الرئيس، لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب بها الدولة المواطن، إدراكاً بالظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وأثرها على المواطن.

وأضاف، أن الدولة جمعت أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن، بإجمالي 80% من المستهدف جمعه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له منذ قليل، إلى أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز المزارعين لزراعة القمح وتوريده للدولة بآليات أفضل، موضحاً أن موسم الزراعة القادم سيبدأ في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الدولة حريصة على دعم الأسمدة لدعم الفلاح والمزارع المصري.