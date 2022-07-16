عاجل.. وفاة والد الفنانة التونسية فاطمة ناصر

أعلنت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الكشف عن موعد صلاة الجنازة، ومكان الدفن.

فاطمة الناصر بعد وفاة والدها: رزقني الله وأهلي جميل الصبر

وكتبت فاطمة ناصر، عبر حسابها على فيس بوك قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صباح اليوم والدي الحاج محمد الناصر البعزاوي، تغمده الله تعالى برحمته الواسعة ورزقني وأهلي جميل الصبر والسلوان».

شاركت فاطمة ناصر، في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل «قانون عمر» مع حمادة هلال، ومسلسل تحقيق مع هدى المفتي وأحمد مالك.