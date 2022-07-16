بعيدا عن توترات الأرض.. تعاون روسي- أمريكي لصعود الفضاء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عن اشتراك فريق من رواد الفضاء الأمريكيين إلى جانب فريق من رواج الفضاء الروس، للصعود إلى الفضاء على متن نفس المركبة الفضائية، بعد أن توصلت ناسا ونظيرتها الروسية روسكوزموس إلى اتفاق لتقاسم الركوب بعد شهور من المناقشات ذهابًا وإيابًا.

المرة الأولى التي يستقل فيها روسي إحدى المركبات الفضائية

وبحسب سي إن إن، فإنه تم حجز مقعدين في عمليتي إطلاق منفصلتين لمركبة الفضاء الروسية سويوز لرواد فضاء ناسا، ومن المقرر أن تقلع الأولى من موقع إطلاق كوزمودروم الروسي في كازاخستان في سبتمبر، وسينضم رواد الفضاء الروس إلى مهمتين مستقبليتين على الأقل من سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية، وهي المرة الأولى التي يستقل فيها روسي إحدى المركبات الفضائية الجديدة نسبيًا التابعة لسبيس إكس كرو دراجون.

أندريه فيدياييف يطير في مهمة أخرى لسبيس إكس في ربيع عام 2023

وعينت ناسا رائد الفضاء فرانك روبيو في مهمة سويوز في سبتمبر، ورائد الفضاء لورال أوهارا سينضم إلى رحلة سويوز لاحقا، وتضع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس رائدة الفضاء آنا كيكينا في رحلة سبيس إكس في سبتمبر، وسيطير أندريه فيدياييف في مهمة أخرى لسبيس إكس في ربيع عام 2023، وفقًا لوكالة ناسا.

وكانت اتفاقية مقايضة المقاعد، التي لا تتضمن أي تبادل للمدفوعات بين البلدين، تلوح في الأفق فوق ناسا وروسكوزموس منذ شهور وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وقالت وكالة ناسا مرارًا وتكرارًا إن التوترات على الأرض لم يكن لها أي تأثير على التعاون المستمر بين الدول في الفضاء، على الرغم من أن محطة الفضاء الدولية - التي تديرها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (روسكوزموس) والعديد من وكالات الفضاء الأخرى - أصبحت موضوعًا للخطاب العدائي الذي تفرضه روسيا.

اتفاقية تبادل المقاعد تضمن الوصول إلى المحطة الفضائية

وقالت ناسا إن توقيع اتفاقية مشاركة الركوب مع روسيا كان حاسما لضمان «استمرار العمليات الآمنة» لمحطة الفضاء الدولية، إذا واجهت المركبة الفضائية الروسية سويوز أو مركبة سبيس إكس كرو دراجون مشكلات وتم إخراجها من الخدمة، فإن اتفاقية تبادل المقاعد ستضمن أن رواد الفضاء الأمريكيين ورواد الفضاء الروس سيظلون قادرين على الوصول إلى المحطة الفضائية.