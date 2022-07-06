محافظ سوهاج يشهد انطلاق الملتقى العلمي الأول «الفلك وتكنولوجيا الفضاء»

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، انطلاق الملتقى العلمي الأول «الفلك وتكنولوجيا الفضاء تجاه البيئة والمناخ.. رؤية علمية شرعية»، والذي تستضيفه جامعة سوهاج، بالتعاون بين وادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة، ومركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نيابة عن رئيس جامعة الأزهر، والمنسق العام لبيت العائلة المصري، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور كمال طلب، مدير وادي التكنولوجيا وعلوم الفلك والفضاء بجامعة سوهاج، وعدد من علماء الأزهر الشريف، وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أهمية دعم الأزهر الشريف لأهداف التنمية المستدامة

وأكد محافظ سوهاج خلال الملتقى، على أهمية دور الجامعة والأزهر الشريف في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودورها العلمي والتوعوي تجاه قضايا المجتمع خاصة التغيرات المناخية، والدمج بين العلوم الدينية وعلوم الطبيعة والحياة، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية، والاستعدادات التي تتخذها الدولة لاستضافة قمة المناخ COP 27.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسان النعماني الشكر لـمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لدور الجامعة، وما تقوم به من مجهودات ومؤتمرات علمية، مشيرا إلى أن ملتقى اليوم هو أولى الملتقيات العلمية بالجامعات المصرية، وفي صعيد مصر بصفة خاصة، حيث يشارك به نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وعلماء الأزهر الشريف؛ لبيان أثر استخدام تكنولوجيا الفضاء تجاه التغيرات المناخية، وما يترتب على ذلك من ظواهر جوية وكونية، وتأثيرها على أوقات العبادات المختلفة في أرجاء الكرة الأرضية.

الملتقى يركز على أربعة محاور مهمة

ويركز الملتقى على أربعة محاور مهمة وهي «دور الفلك وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - أثر تطور النشاط الشمسي تجاه التغيرات المناخية ـ عرض المشاكل والحلول المقترحة»، والمحور الثاني يدور حول «الأديان والرسالات السماوية تجاه الحفاظ على البيئة - أثر التغيرات المناخية على التراث الإسلامي والحضارة المصرية ـ أثر التغيرات المناخية على بعض أحكام العبادات الشرعية»، ويناقش المحور الثالث «دور الشباب المصري والعربي لدعم مبادرات الدول تجاه التغيرات المناخية»، ويتناول المحور الرابع «السياسات والإجراءات القانونية تجاه حماية البيئة لمجابهة التغيرات المناخية».