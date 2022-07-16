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عاجل.. حريق أتوبيس نقل عام في ساقية مكي بالجيزة «صور»

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:51 م | السبت 16 يوليو 2022
اشتعال النار في أتوبيس نقل عام

اشتعال النار في أتوبيس نقل عام

اندلع حريق في أتوبيس نقل عام بالجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماسا كهربائيا حدث في الأتوبيس، تسبب في نشوب النار فيه، وتم الاستماع لأقوال سائقه، ولم يشتبه في الحادث جنائيا.

حريق أتوبيس نقل عام في ساقية مكي

وورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، في منطقة ساقية مكي، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمت محاصرة الحريق والسيطرة عليه، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق الأتوبيس، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتبين أن ماسا كهربائي تسبب في اندلاع الحريق.

ماس كهربائي في أتوبيس الجيزة

وقال سائق أتوبيس النقل العام، في محضر الشرطة، أنه شعر بعطل في الأتوبيس خلال سيره في ساقية مكي، وهو في الطريق إلى المنيب، وبعدها اشتعلت النيران في الأتوبيس، وأنه استخدم طفاية الحريق في محاولة إخماده لكنه فشل بسبب تمكن النيران من الأتوبيس، وأن الحادث سببه ماس كهربائي.

وفي سياق متصل كان حريق مدمر التهم أتوبيس نقل في المقطم، الشهر الماضي، وتبين من التحريات أنّ الحريق سبّبه ماس كهربائي بسبب حرارة الجو، وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة المقطم، واستمعت الشرطة لأقوال السائق ومساعده الذي أقر بأنه تفاجأ بتوقف الأتوبيس، وبعدها تصاعدت منه الأدخنة والنيران التي تسببت في تدميره.

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بقلم جيهان عبد العزيز