تفاصيل حريق أتوبيس برج العرب في الإسكندرية.. ماس كهربائي

شب حريق في أتوبيس نقل عام بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية، نتيجة ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران سريعاً قبل أن تمتد النيران إلى السيارات على الطريق.

تفاصيل حريق أتوبيس برج العرب

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بورود إشارة لقسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في أتوبيس نقل عام بالحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة نشوب الحريق في الأتوبيس بسبب ماس كهربائي دون إصابات أو وفيات.

النقل العام: الأتوبيس عمره التشغيلى 14 عام

وقال مصدر بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن الحريق شب في أتوبيس نقل عام تابع لجراج برج العرب، بعدما وصل إلى نقطته الأخيرة وحدوث ماس كهربائي به، إلا أنه لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن الاتوبيس الذي التهمته النيران يعد من الموديلات القديمة حيث يبلغ عمره التشغيلى 14 عام.

فتح تحقيق في حريق أتوبيس برج العرب

ولفت إلى نقل الأتوبيس إلى الورش التابعة لهيئة النقل العام لبحث إمكانية صيانته فيما تم تحرير محضرا بقسم الشرطة محل الواقعة، بينما سيتم فتح تحقيق مع سائق الاتوبيس ومسؤولي الصيانة للوقوف على أسباب الحريق وما إذا كان هناك تخاذلا في الصيانة أم أنه حادث عرضي.