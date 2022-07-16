ركين سعد: شخصيتي بمسلسل ريفو جديدة عليا.. وصعوبته في تحويلاته الكثيرة

قالت الفنانة ركين سعد إنها سعيدة بردود الفعل، وأن الجمهور أحب المسلسل بدرجة كبيرة، مضيفة أنها أحبت أيضا تجربتها في المسلسل وسعيدة بالمشاركة في مسلسل ريفو، موضحة أن المسلسل جديد عليها أيضا كممثلة.

وتابعت في تصريحاتها لــ«الوطن»، أنها سعيدة بتنوع القصة التي تجمع بين الدراما والموسيقى، بالإضافة إلى تناولها أيضا إلى النوستالجيا، موضحة أن أكثر الأشياء التي أحبتها في المسلسل هو هي المشاعر الكثيرة والمختلفة بالمسلسل، فقالت إن الدور كان صعبا عليها بسبب تحولاته الكثيرة، وقالت إنها كفنانة صعب عليها أن تقوم بمسلسل مثل ريفو كثيرا.

تعاطف الجمهور مع شخصيتها

وقالت ركين إنها كان لديها تعاطف كبير مع الشخصية التي كانت تلعبها، وأضافت أن وجود يحيى إسماعيل مخرج المسلسل، وباقي فريق العمل بأكمله ساعدهم في المسلسل، وعن الصعوبات التي واجهتها في المسلسل، فقالت إن آخر مشهد في المسلسل كان صعبا للغاية.

وأضافت أنها عند قراءتها للورق كان رد فعلها نفس رد فعل مريم الشخصية التي لعبتها في المسلسل، فقالت إنها فوجئت تماما وإنها كانت تقرأ الورق بطريقة طبيعية وبعد ذلك تفاجأت.

وأشارت إلى أنها لم تفكر في الريآكشن الخاص بها وهي تمثل في المسلسل وتركت ذلك الأمر لوقت المشهد، مضيفة أنها حضرت المشهد ولكنها لم تفكر في رد فعلها وفي التعبير وكان المهم لديها أن تكون تشعر بالمشهد وتركز مع الممثل الواقف أمامها وتحاول على قدر المستطاع أن تكون حقيقية في المسلسل.