ركين سعد بطلة «ريفو» تشكر مي كساب على إشادتها بدورها

وجهت الفنانة الأردنية ركين سعد، الشكر للفنانة مي كساب على إشادة الأخيرة بدورها في مسلسل «ريفو» الذى عرض حصريا عبر تطبيق «واتش ات».

وكانت الفنانة مي كساب، أشادت بأداء ركين سعد، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: «مسلسل ريفو عظمة على عظمة على عظمة، لو سمحتم حد يقولي إنه مش عشر حلقات بس حرام عليكم، أنا لسه ما شبعتش، أمير عيد حرام كل ده مش بيمثل، ركين سعد مبهرة وعظيمة وكل الممثلين وكل العناصر حاجة بديعة وفوق الوصف أحسنتم قوي كملوا أرجوكم»، فما كان من «ركين»، إلا أن ردت عليها قائلة: «شكرًا كتير أنا بحبك قوي قوي قوي.. الله يسعدك يا رب».

يذكر أن مسلسل «ريفو» شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين الشباب منهم أمير عيد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، محسن محيي الدين، ملك حجازي ومينا النجار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناريو وإخراج يحيي إسماعيل.

ريفو يدور عن فرقة موسيقية فى التسعينات

دارت أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها «ريفو»، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة، وكتب القصة في البداية كاتب كبير أدى دوره الفنان محسن محي الدين، ومع وفاته قبل استكمال الكتابة قررت ابنته إكمال المهمة.