ركين سعد: شخصية مريم تشبهني بدرجة كبيرة.. و«WATCH IT» وفرت كل سبل النجاح

قالت ركين سعد إن السيناريو في مسلسل ريفو كان حقيقيا للغاية، والكلام المكتوب والذي كتبه المؤلف محمد ناير كانت تحسه بكل صدق، وذلك الأمر سهَّل عليها في التحضير لأن وجود سيناريو قوي يسهِّل عليها الأمر، مشيرة إلى أن قوة السيناريو سهَّل عليها مهمتها كممثلة، وعن الصدمات التي تعرضت لها مريم في المسلسل، فقالت إنها كثيرة ولكنها عندما قرأت لم تفكر بها وكانت تأخذ السيناريو بتعاطف لما حدث معها وكانت تفكر إذا حدث معها نفس رد الموقف كانت ستفكر بأي طريقة.

التشابه بين ركين سعد وشخصيتها في «ريفو»

وعن مدى القرب بين شخصية مريم وشخصية ركين الحقيقية، فقالت ركين، لــ«الوطن»، إن الشخصية كانت قريبة للغاية من شخصيتها الحقيقية، مضيفة أنها كانت تشعر أن الشخصية هي ولا توجد اختلافات بينهما، وشعرت عندما قرأت الدور أنهم يتحدثون عنها في المسلسل، متابعة أنها كانت متعاطفة مع مريم، وعن التشابه فقالت هي مساعدة مخرج وهي ممثلة ولديها خلفية في الإخراج ومتشابهين أيضا في الانفعالات وفي اللبس وشكل الشعر، بالإضافة إلى صدمة فقدان والدها، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى التي تشبه مريم وركين.

دور «WATCH IT» في خروج ريفو إلى النور

أما عن دور WATCH IT في خروج المسلسل للنور، فقالت ركين سعد إنها تحب أن تشكرهم لخروج المسلسل بالشكل المبهر، وقالت إنها مبسوطة بردود الفعل، وقالت إنهم أخرجوا منهم الكثير، كما قالت إن القائمين على منصة «WATCH IT» أعطوهم وقتا كبيرا من أجل التحضير للمسلسل ليخرج على أكمل وجه، ووفروا كل سُبل النجاح.