السفير بركات الفرا: كلمة السيسي في جدة عبرت عن طموحات الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها في قمة جدة 2022 على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

بركات الفرا: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن القضية الفلسطينية قضية كل مواطن عربي

ومن جانبه قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سابقا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة 2022 عبرت عن طموحات و آمال العرب بوجه عام و الشعب الفلسطيني بصفة خاصة و أكدت على الموقف الثابت للدولة المصرية تجاة القضية الفلسطينية والذي يتبنى أن الأمن في المنطقة لن يكون سوى بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الفرا: كل التقدير و الاحترام للرئيس الذي يحمل على عاتقه حل القضية الفلسطينية

وأضاف الفرا في تصريحات لـ«الوطن»: «هذا الموقف نثمنه عاليا وهذه هي مصر وموقفها الثابت، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما أن القضية الفلسطينية قضية كل مواطن عربي ، فكل التقدير والاحترام للرئيس الذي يحمل على عاتقه حل القضية الفلسطينية».

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وتنعقد قمة جدة 2022 بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن.

واكتمل وصول الزعماء العرب إلى جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبالهم، كما استقبل ولي العهد السعودي الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار جدة للمشاركة في قمة جدة 2022، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش مشاركته في قمة جدة.