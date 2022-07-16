انطلاق قمة جدة 2022 بمشاركة مصر ودول الخليج وأمريكا

تنعقد بعد قليل قمة جدة 2022، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أنَّ تبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وتنعقد قمة جدة 2022 بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن.

واكتمل وصول الزعماء العرب إلى جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبالهم.

واستقبل ولي العهد السعودي الرئيس عبدالفتاح السيسيي لدى وصوله مطار جدة للمشاركة في قمة جدة 2022، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش مشاركته في قمة جدة.

اكتمال وصول الزعماء العرب للمشاركة فى قمة جدة

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش قمة جدة 2022 في السعودية.

وأكّد بايدن والكاظمي خلال اللقاء التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة، وفقًا لاتفاق الإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني لضمان عدم عودة داعش من جديد.

وبحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عدداً من القضايا الإقليمية، واتفقا على أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة، وتستهدف تعزيز سيادة العراق، وسلامة أراضيه، وأمنه، واستقراره، والالتزام بتقوية الشراكة الثنائية بالنحو الذي يصب في مصلحة البلدين.

وشدد الطرفان على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله.

وأكّد بايدن الأهمية التي توليها الولايات المتحدة؛ لوجود عراق مستقر وموحد ومزدهر وذي سيادة، ويشمل ذلك إقليم كردستان.

لقاء بين بايدن ورئيس الوزراء العراقى

وأعاد الرئيس بايدن تأّكيد دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب وأكد أن عراقاً قوياً قادراً على الدفاع عن نفسه، يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وعبّر الرئيس بايدن عن امتنانه لجهود العراق لإعادة العراقيين من العوائل والأطفال وتأهيلهم، فضلاً عن محاكمة مقاتلي داعش العراقيين، من سوريا، وعن ترحيبه بالمزيد من التعاون لمعالجة هذه القضية الحرجة.