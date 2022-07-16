السفيرة هاجر الإسلامبولي: السيسي وضع أجندة للمنطقة خلال قمة جدة 2022

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية 2022 والتي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم، وألقى الرئيس السيسي اليوم كلمة خلال أعمال القمة استعرض خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

هاجر الإسلامبولي: الرئيس السيسي وضع الحل النهائي للقضية الفلسطينية خلال كلمته

وقالت السفير هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أجندة للمنطقة كلها وطرح الحلول للقضايا القائمة خلال كلمته في قمة جدة 2022.

وأضافت الإسلامبولي لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي وضع الحل النهائي للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

الإسلامبولي: الرئيس السيسي حديثه كان واضح ومحدد في كلمته

وتابعت: «الرئيس السيسي حديثه كان واضح ومحدد في كلمته، فالحديث عن السلام وحده لا يكفي و لكن يجب النظر لما بعد السلام و هو الاستقرار»، مشيرة إلى أنه انتقل للحديث عن سياسة دول المنطقة و العلاقات المشتركة بينها، بما يعني أنه وضع العالم العربي ككتلة واحدة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي طرح مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا، وهي تعتبر مبادرة حقيقية لأمن واستقرار دول المنطقة.

واختتمت الإسلامبولي حديثها لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي لخص الهدف من قمة جدة 2022 حينما قال إنها تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية».

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.